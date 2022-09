Rund 4000 neue Coronafälle in Österreich

4038 Neuinfektionen mit dem Coronavirus sind in Österreich in den vergangenen 24 Stunden registriert worden, das liegt leicht über dem Schnitt der vergangenen sieben Tage (3.997), die Sieben-Tages-Inzidenz stieg leicht auf 309,9 Fälle pro 100.000 Einwohner. Fünf Todesfälle gab es seit gestern, 43 wurden in den vergangenen sieben Tagen registriert. Mit Samstag gibt es in Österreich 57.764 aktive Fälle.

SN/APA/dpa/Marijan Murat