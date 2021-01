Rund 600 Menschen im Bezirk Kitzbühel bereits getestet

Im Bezirk Kitzbühel haben am Freitag die nach Bekanntwerden der 18 Verdachtsfälle der britischen Coronavirus-Mutation in Jochberg initiierten flächendeckenden PCR-Tests begonnen. Rund 600 Menschen unterzogen sich mit Stand Freitagmittag einem solchen Test. Insgesamt meldeten sich bisher 2.000 Personen für die drei Test-Standorte an, sagte ein Sprecher des Landes der APA. Über bisherige Ergebnisse war noch nichts bekannt, zumal die Auswertung einige Stunden benötige, hieß es.

SN/APA/EXPA/JOHANN GRODER Bisher 2.000 Menschen für PCR-Test angemeldet