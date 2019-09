Rund 80.000 Besucher am ersten Tag der Airpower19

Rund 80.000 Besucher haben sich am ersten Tag der zweitägigen Flugshow Airpower19 des Bundesheeres - mit veranstaltet von Red Bull und dem Land Steiermark - am Gelände des obersteirischen Fliegerhorstes Hinterstoisser in Zeltweg eingefunden. Dies teilten die Veranstalter gegen 16.00 Uhr mit. "Bei dem nieseligen, kalten Wetter ist das beachtlich", sagte ein Offizier.

SN/APA/ERWIN SCHERIAU Über 200 Fluggeräte sind zu sehen