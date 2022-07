Rund um Österreich ist der Treibstoff billiger

Die Zeiten, als die Nachbarn zum Tanken kamen, sind vorbei. Preisregulierungen und Rabatte sind dafür verantwortlich.

Superbenzin in Italien 1,98 Euro, Superbenzin in Tschechien 1,925 Euro, Superbenzin in Deutschland 1,864 Euro. Superbenzin in Österreich 2,04 Euro. Die Zahlen des "Weekly Oil Bulletin" der Europäischen Kommission zeigen, dass Tanken in Österreich inzwischen teurer ist als in den meisten Nachbarländern - dies nicht nur bei Superbenzin, sondern auch bei Diesel. Wobei es sich um Durchschnittspreise handelt und man auch berücksichtigen muss, dass sich Treibstoffpreise innerhalb von Tagen ändern können. Die Tendenz ist aber seit Längerem klar: Österreich ist ...