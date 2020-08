Ryanair-Flugzeug von Wien nach London von Jets begleitet

Ein Ryanair-Flugzeug von Wien nach London Stansted ist am Sonntagabend von zwei Abfangjägern der Royal Air Force begleitet worden. Nach der Landung holte die Polizei zwei Männer aus der Maschine. Grund für die Aktion war ein verdächtiger Gegenstand samt einem Schreiben, die während des Fluges auf der Toilette gefunden worden waren, so ein APA-Mitarbeiter, dessen Familie an Bord gewesen waren.

SN/dpa/Daniel Karmann Ryanair Logo (Archiv)