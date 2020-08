Ryanair-Maschine wurde eskortiert: Wenn im Luftraum Terroralarm herrscht

Auf dem Flug von Wien nach London fand die Crew einen verdächtigen Gegenstand. Abfangjäger rückten aus und eskortierten die Maschine zur ihrem Zielflughafen. Ein Experte des Bundesheeres erklärt, was diese ausrichten können.

Ein Ryanair-Flugzeug, das am Sonntagabend von Wien nach London Stansted unterwegs war, musste von zwei Abfangjägern der Royal Air Force zum Ankunftsflughafen begleitet werden. Laut einem APA-Mitarbeiter, dessen in London lebenden Verwandte bei ihrem Heimflug an Bord des Flugs FR7364 gewesen waren, war ein Paket mit batterieähnlichen Gegenständen gefunden worden. Die Crew konnte einen daneben liegenden Brief nicht entziffern und verständigte daraufhin die englischen Behörden, die die Typhoo-Jets als Eskorte losschickten. Ein Ryanair-Sprecher sagte der britischen Zeitung "Mirror", dass der ...