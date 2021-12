S6 nach schwerem Verkehrsunfall fünf Stunden gesperrt

Ein Lkw ist am Freitagabend auf der S6 Semmering Schnellstraße in Höhe Kindberg-Dörfl auf einen Pkw mit Anhänger aufgefahren und hat für eine fast fünfstündige Sperre der S6 in Richtung Wien gesorgt. Laut Polizei wollte der Pkw, der auf seinem Anhänger einen Traktor transportierte, von der Schnellstraße abbiegen. Der Lkw-Fahrer wollte die Spur wechseln, schaffte dies aber nicht rechtzeitig und prallte gegen den Anhänger. Der Pkw wurde gegen die Betonleitwand geschleudert.

SN/APA/BFVMZ/FF KINDBERG/BFVMZ/FF K Anhänger mitsamt Traktor gerammt