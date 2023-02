Saalverlegung im Teichtmeister-Prozess wegen Medieninteresse

Am kommenden Mittwoch muss sich der mittlerweile vom Burgtheater entlassene Schauspieler Florian Teichtmeister wegen Besitzes von umfangreichem Material mit bildlichen Darstellungen von Kindesmissbrauch (§207a StGB) am Wiener Landesgericht für Strafsachen verantworten. Die Verhandlung wurde auf Grund des regen Medieninteresses in den Großen Schwurgerichtssaal verlegt, teilte Gerichtssprecherin Christina Salzborn mit.

SN/APA/FLORIAN WIESER/FLORIAN WIESE Florian Teichtmeister muss sich am Mittwoch vor Gericht verantworten