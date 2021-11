Safeknacker fühlten sich sehr sicher

Ein Profieinbrecher bediente sich ein Dutzend Mal im Saferaum. Ein Experte wies die Banken vergeblich auf veraltete Sicherheitssysteme hin.

Am Samstag jährt sich einer der spektakulärsten Einbrüche in Österreichs Geschichte. Am Abend des 13. November 2020 machten mindestens sieben Täter (darunter eine Frau) an drei verschiedenen Standorten in Wien und Niederösterreich Millionenbeute. Die Profibande drang in Saferäume ein und knackte insgesamt 66 Bankschließfächer - 29 in einer Bank-Austria-Filiale in Klosterneuburg, 31 in der Raiffeisenbank Mödling und sechs in der Raika-Filiale in Wien-Döbling. Von den Kriminellen, die von den Überwachungskameras durchwegs mit Mundschutz und Kopfbedeckung gefilmt wurden, fehlt trotz intensiver ...