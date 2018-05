Sag niemals Burger zu ihm

Der Döner Kebap gehört längst zur heimischen Esskultur. Die SN wollten selbst Hand ans Messer legen. Warum sie gescheitert sind und dennoch viel gelernt haben.

Drei Quadratmeter Parallelwelt. Draußen ist zum Greifen nahe, es ist angenehm kühl und etwas windig. Da lässt sich der Wiener gern mal an der Nase herumführen - hin zum nächsten Kebapstand. Kebap. Kebab. Jeder, wie er will. Aber wenn, dann eher mit "p" am Ende. Das Ergebnis ist meist dasselbe. Nach rund 90 Sekunden hält man es in Händen, bringt den Kopf in Schieflage und beißt sich durch rasch angetoastetes Fladenbrot, Fleisch, Salat, Zwiebel, Paradeiser; zusammengehalten von Joghurtsauce, geschmacklich zugespitzt durch ein paar getrocknete Chili-Flocken. Ja, das ist alles, was man von draußen mitbekommt. Die Kommunikation beschränkt sich meist auf den Dialog: "Mit allem?" - "Ja, mit alles." Kein Plauscherl über Gott, Welt und Politik wie beim Würstelstand. Keine Anbahnung hitziger Debatten über Fußball, Skifahren, Flüchtlingswellen und den Islam. Keine Verhaberung, keine Verfeindung. Fastfood im wahrsten Sinne. "Nächster, bitte!" Ende der Vorstellung.