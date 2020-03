Der Landessanitätsdirektion wurden am Dienstag weitere neun Verdachtsfälle aus dem gesamten Landesgebiet gemeldet. Das teilt das Land Salzburg in einer Aussendung mit. In 15 Fällen laufen demnach die Tests, insgesamt 14 Proben wurden am Dienstag negativ getestet.

Der in Fusch an der Glocknerstraße positiv getestete 48-jährige Mann wird nach wie vor am Landeskrankenhaus Salzburg behandelt. Die Erkrankung dürfte bei ihm schwerer verlaufen. Seine 36-jährige Lebensgefährtin hingegen, eine Wienerin, befindet sich nach wie vor in häuslicher Quarantäne im Pinzgau.

Ein neues Update gibt es nach Information des Landes am Mittwoch im Laufe des späten Nachmittags. Aktuelle Informationen finden Sie immer unter www.salzburg.gv.at/corona-virus. Dort befindet sich unter anderem eine Checkliste für Unterkunftgeber, erstellt von der Salzburger Land Tourismus Gesellschaft in Abstimmung mit der Landessanitätsdirektion sowie ein Infoblatt für Reiserückkehrer aus einem Risikogebiet.

Quelle: SN