Private müssen bei Feierlichkeiten auf die Knallerei verzichten. Zwei Gäste einer Hochzeit in Frankenmarkt wurden durch Feuerwerkskörper verletzt.

Eine böse Überraschung erlebte eine Hochzeitsgesellschaft in Frankenmarkt (Bezirk Vöcklabruck), als ein Feuerwerk plötzlich außer Kontrolle geriet. Laut Polizei wurden zwei Gäste verletzt.

Bei der Hochzeitsfeier in einem Schloss in Frankenmarkt sollte gegen 21.30 Uhr am Samstagabend ein ...