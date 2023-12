Salzburger Bank in Betrugsfall mit Wohnmobilen geschädigt

Durch eine Betrugsaffäre in Deutschland wurde auch eine Salzburger Bank geschädigt. Als Hauptverdächtiger in dem Fall gilt ein früherer Börsenstar, der aus Regensburg stammt. Der von ihm gegründete Agrarkonzern KTG schlitterte aber nach einigen Jahren in eine riesige Pleite. In der Corona-Pandemie versuchte er am Boom bei Wohnmobilen mitzunaschen. Der Schaden könnte mehr als 10 Millionen Euro betragen.

BILD: SN/APA/DPA/SASCHA EGNER Bestellte Wohnmobile wurden nicht ausgeliefert (Symbolbild).