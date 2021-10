Stall im Mölltal APA

Ein 41 Jahre alter Arbeiter aus dem Bezirk Tamsweg ist am Samstag bei Holzschlägerungsarbeiten in einem steilen Waldstück in der Gemeinde Stall (Bezirk Spittal an der Drau) schwer verletzt worden. Während er arbeitete, löste sich höher oben ein Stein, rollte talwärts und traf den Mann mit voller Wucht am Bein. Er rief um Hilfe, Arbeitskollegen wurden aufmerksam und alarmierten die Rettung. Der Salzburger wurde ins Bezirkskrankenhaus Lienz geflogen.