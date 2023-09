Salzburger berichtet von Erdbeben: "Alles hat gewackelt"

Der österreichische Unternehmer Farid Kachoun hat das verheerende Beben in Marokko in der Nacht auf Samstag hautnah miterlebt. "Ich bin gerade von der Arbeit in meine Wohnung heimgekommen. Dann hat plötzlich alles gewackelt", schilderte der Betreiber eines Hotels in Marrakesch. "Es war laut, die Menschen haben geschrien", so Kachoun zur APA. "Dann war das Internet weg, die Telefonverbindung weg und der Strom fiel aus", sagte er über die unmittelbaren Momente nach dem Beben.

BILD: SN/APA/AFP/FADEL SENNA Ungeheures Ausmaß der Zerstörung.