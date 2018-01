Salzburger soll Frau im Streit mit Messer verletzt haben

Für eine 44-Jährige hat ein Streit mit ihrem um zwei Jahre jüngeren Mann am Sonntagabend in der Stadt Salzburg im Krankenhaus geendet. Die Frau erlitt eine Schnittwunde am linken Unterarm, sie musste nach ihrer Einlieferung im Unfallkrankenhaus operiert werden, informierte die Polizei am Montag. Laut ihren Aussagen dürfte ihr der Mann die Verletzung zugefügt haben.

SN/APA (Gindl)/BARBARA GINDL Die Polizei ermittelt wegen schwerer Körperverletzung