Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Mondseestraße in St. Gilgen in Oberösterreich ist am Sonntag kurz vor Mittag ein 73-jähriger Salzburger Motorradfahrer gestorben. Der Mann hatte auf der kurvenreichen Straße vor einer Kolonne überraschend abbremsen müssen. Er stürzte auf die Gegenfahrbahn und wurde vom Motorrad einer entgegenkommenden 23-jährigen Deutschen erfasst.

Die Frau blieb unverletzt. Der 73-Jährige erlag trotz sofortiger Erster Hilfe seinen Verletzungen, teilte die Polizei mit. Quelle: APA