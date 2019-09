Salzburger verlor über 100.000 Euro an Internet-Betrüger

Ein 74-jähriger Salzburger dürfte seit Mai internationalen Betrügern auf den Leim gegangen sein. Im Glauben an eine gewinnbringende Geldanlage gab er Zugangsdaten und TAN-Codes für sein Bankkonto preis, das in der Folge von den Unbekannten abgeräumt wurde. Erst als der erwartete Geldregen ausblieb, erstattete er Anzeige. Laut Polizei hat der Mann über 100.000 Euro an die Betrüger verloren.

SN/APA (Archiv/dpa)/Jens Kalaene Hoffnung auf gewinnbringende Geldanlage in Bitcoins