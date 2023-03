Salzburgerin ist erste Anwältin für Behinderte

Sozialminister Rauch bestellte die 43-jährige Christine Steger in die Funktion der Behindertenanwältin. Bisher leitete die Salzburger Universitätsangestellte den unabhängigen Monitoringausschuss, der die Situation von behinderten Menschen in Österreich im Hinblick auf die UN-Behindertenrechtskonvention überwacht.

Sozialminister Johannes Rauch (Grüne) hat am Samstag Christine Steger zur neuen Behindertenanwältin für Österreich bestellt. Sie folgt Hans Jörg Hofer nach, der im September 2022 während seiner Amtszeit verstorben ist. Steger war bisher Vorsitzende des unabhängigen Monitoring-Ausschusses, der die menschenrechtliche Situation von Menschen mit Behinderungen in Österreich analysiert und die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention kontrolliert. Die Funktion war Ende 2022 öffentlich ausgeschrieben worden. Unter insgesamt 19 Bewerbern und Bewerberinnen wurde Steger ausgewählt und von Rauch nun bestätigt. Sie ist die erste Frau in dieser Funktion, Gratulationen kamen etwa vom Behindertenrat, von der Volksanwaltschaft und der SPÖ-Sprecherin für Menschen mit Behinderung, Verena Nussbaum. Als Betroffene - Steger hat seit einem Unfall vor mehr als 20 Jahren eine Oberschenkelprothese - weiß sie, worauf es für behinderte Menschen ankommt. Rauch: "Mit Christine Steger wird eine anerkannte Expertin die Vertretung von Menschen mit Behinderungen in Österreich übernehmen, die sich seit beinahe 20 Jahren für die Rechte von Menschen mit Behinderungen einsetzt." Steger (43) leitet die Abteilung Family, Gender, Disability & Diversity der Paris Lodron Universität Salzburg. Sie war an der Schaffung barrierefreier Lehr-, Lern- sowie Arbeitsbedingungen und an Projekten zur Gleichstellung von Universitätsangehörigen mit Behinderungen beteiligt. Zuvor war Steger Sozialreferentin unter Landesrat Heinrich Schellhorn und kandidierte bei der Nationalratswahl 2017 auf Platz eins der Landesliste der Grünen in Salzburg.