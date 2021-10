Samariterbund will Corona-Impfpflicht für Zivildiener

Der Arbeiter-Samariterbund (ASBÖ) spricht sich für eine gesetzliche Corona-Impfpflicht für Zivildiener aus. Nur so könne garantiert werden, dass in Krankentransportwagen oder Pflegeeinrichtungen keine Gefahr für die anvertrauten Personen bestehe, sagte ASBÖ-Geschäftsführer Reinhard Hundsmüller am Montag in einer Pressekonferenz. Ärztekammer-Präsident Thomas Szekeres schloss sich der Forderung an.

SN/APA/JAKOB GRUBER/JAKOB GRUBER Ungeimpfte Zivildiener als potenzielle Coronagefahr