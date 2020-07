Sarah Wiener: "Ein Kilo Fleisch ist billiger als Parken"

Die Coronapandemie hat beim Personal in deutschen Schlachthöfen abstoßende Zustände aufgezeigt. Die Grün-Politikerin Sarah Wiener sieht im EU-Parlament die Chance, an der Lieferkette vom Bauern zum Konsumenten einiges zu ändern.

Sie wurde als Frau am Herd bekannt - vor allem im Fernsehen. Aus der Ausreißerin, die einst durch Europa trampte, wurde längst eine erfolgreiche Landwirtschafts- und Gastro-Unternehmerin in Deutschland. Zu ihrer Firmengruppe gehören vom großen Biobauernhof, dem Gut Kerkow in ...