Schäden an Forststraßen verschärfen die Lage

Die Waldschäden in den Kärntner Unwettergebieten sind enorm. Für Osttirol beträgt die erste Schadensbilanz rund 35 Millionen Euro.

Die Unwetter im Süden Österreichs sowie im angrenzenden Oberitalien bedeuten für die heimische Forst- und Holzwirtschaft einen weiteren Schlag in einem ohnehin schon schwierigen Jahr. Wegen der langen Trockenheit vor allem in Nord- und Ostösterreich gab es heuer, wie mehrfach berichtet, besonders gute Ausbreitungsbedingungen für den Borkenkäfer, sodass der Schädling viele Bäume befiel. Zwar ist derzeit wegen der kühleren Witterung bis zum nächsten Frühjahr die Saison für den gefürchteten Schädling vorbei, doch die starken Windwürfe werden die Mengen an Schadholz weiter vergrößern und natürlich auf die Preise drücken.