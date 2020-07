Schäden durch Unwetter in Niederösterreich und Steiermark

Kleinräumige, intensive Unwetter haben am Freitagnachmittag für Schäden in der Landwirtschaft in Niederösterreich und der Steiermark gesorgt. "Auf einer Agrarfläche von insgesamt 3.500 Hektar entstand ein Gesamtschaden an landwirtschaftlichen Kulturen von rund 1,5 Millionen Euro", teilte Mario Winkler, Sprecher der Österreichischen Hagelversicherung, am Montag mit.

SN/APA (ÖHV)/UNBEKANNT Obst- und Weinanlagen wurden in Mitleidenschaft gezogen