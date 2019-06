Schäden in Millionenhöhe durch Inn-Hochwasser

Nach der prekären Hochwasser-Situation in der vergangenen Woche in Tirol mit lokal großflächigen Überflutungen hat das Land am Dienstag eine erste Kostenschätzung angestellt: Insgesamt entstand ein Schaden von fünf bis sieben Millionen Euro. Es sei eine "durchaus bedrohliche Situation" gewesen, sagte Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) am Dienstag bei einer Pressekonferenz.

SN/APA (Archiv)/EXPA/JOHANN GRODER Platter sprach von "durchaus bedrohlicher Situation"