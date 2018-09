Schaulustiges Pärchen behinderte Hilfseinsatz - festgenommen

Ein schaulustiges Pärchen, das in der Nacht auf Samstag am Lerchenfelder Gürtel in Wien einen Hilfseinsatz behindert hatte, ist von der Polizei festgenommen worden. Der deutsche Student und seine Begleiterin hatten sich geweigert, der Wegweisung nach den neuen Bestimmungen des Sicherheitspolizeigesetzes Folge zu leisten.

SN/APA/BARBARA GINDL Die beiden Gaffer wurden festgenommen