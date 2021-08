Scheidung als Motiv für Messerattacke in Wien-Marialhilf

Nach der Messerattacke auf der Linken Wienzeile in Wien-Mariahilf auf seine in Trennung lebende Ehefrau will sich der mutmaßliche Täter nicht mehr an den Tathergang erinnern können. In seiner Einvernahme bestätigte er, dass das Motiv in der bevorstehenden Scheidung des Paares lag. Er gab auch zu, dass er ein Messer eingesteckt hatte, er habe seine 45-jährige Frau aber nur erschrecken wollen. Wie es Donnerstagfrüh zu der Attacke kam, wollte er aber nicht mehr wissen.

Die Frau bestätigte in einer kurzen Befragung die Scheidungsgeschichte.