Schengen-Veto - Karner empfängt rumänischen Amtskollegen

Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) empfängt am Mittwoch den rumänischen Vizepremier und Innenminister Cătălin Predoiu zu einem Arbeitsgespräch in Wien. Die Themen werden unter anderem Migration, der europäische Asyl- und Migrationspakt und die polizeiliche Zusammenarbeit im Kampf gegen grenzüberschreitende organisierte Kriminalität sein, heißt es in einer Aussendung des Innenministeriums vom Dienstag. Rumänien verurteilt das Veto Karners gegen den Schengen-Beitritt scharf.

BILD: SN/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUT Karner führt Gespräche über Migration mit rumänischem Amtskollegen