Scherz oder Straftat? Was zu Halloween erlaubt ist - und was nicht

Die Polizei warnt: Nicht alles, was zu Halloween ein "harmloser Streich" sein soll, ist auch erlaubt.

Halloween hat sich in Österreich, trotz Kritik an dem "fremden" Brauchtum, fest etabliert: Viele Kinder fiebern oder zittern mittlerweile der Nacht auf den 1. November entgegen. Kein Wunder, ist dies doch die schaurige Nacht der verirrten Seelen, des keltischen Todesgottes Samhain und des Hexensabbats.

Die in den USA gebräuchlichen Feiern haben sich auch in Mitteleuropa durchgesetzt - am besten ist dies daran zu erkennen, dass in den heimischen Supermärkten Schoko-Nikoläuse und -Krampusse Anfang Oktober noch nicht die Szenerie beherrschen. Stattdessen sind nachempfundene und echte Kürbisse an allen Ecken und Enden zu sehen.

Die Kinder haben eins zu eins den Brauch übernommen, kostümiert von Haus zu Haus zu ziehen. Mit den deutschen Entsprechungen für "Trick Or Treat" erpressen sie scherzhaft drohend Süßigkeiten, zumeist mit "Süßes, sonst gibt's Saures".

Verstärkte Kontrollen der Polizei

Meist bewegen sich diese Streiche im harmlosen Bereich. Aber: Nicht alles, was ein Spaß sein soll, ist rechtlich auch erlaubt. Das Verunstalten oder Beschmieren von Häusern oder Autos, Beschädigen von Briefkästen, Zerstören von Mülltonnen, aber auch die Bedrohung von Menschen oder Diebstähle stellen Straftaten dar, die ausnahmslos zur Anzeige gebracht werden. Die Polizei wird zu diesen Zeiten auch verstärkt Streifen im Einsatz haben und bei möglichen Strafrechtsdelikten einschreiten.

Auch wenn Kinder oder Jugendliche unter 14 Jahren noch nicht strafrechtlich belangt werden können, können Geschädigte zivilrechtliche Forderungen und die Wiedergutmachung des entstandenen Schadens, beispielsweise die Reinigung der Hausfassade, einklagen. Zudem erfolgt ein Bericht an die zuständige Jugendwohlfahrt.

Klärendes Gespräch mit den Eltern

Deshalb richtet die Polizei die Bitte an alle Erziehungsberechtigte mit den Kindern und Jugendlichen ein klärendes Gespräch zu führen: Sinnvoll ist es, sich mit den Kindern zu überlegen, wann sie mit wem bis wann unterwegs sein dürfen und was erlaubt ist und was nicht. Erkundigen Sie sich, wie lange sich ihre Kinder in der Nacht auf öffentlichen Plätzen aufhalten dürfen. Diese Vorgaben sind abhängig von dem Jugendschutzgesetz des Bundeslandes, in dem Sie sich aufhalten.

Verkleidungen und Maskierungen im Rahmen von Halloween sind nicht verboten, da dies bei uns mittlerweile unter Traditionspflege beziehungsweise Brauchtumsveranstaltung fällt.



Was zu Halloween verboten ist

• Das Bewerfen von Hausfassaden oder Autos mit Eiern.

• Das Beschmieren von Hauswänden und Fahrzeugen.

• Das Werfen von Steinen gegen Fensterscheiben oder durch Fenster.

• Das Hineinwerfen von brennenden Gegenständen in Briefkästen.

• Das Zerstören von Blumenbeeten.

• Das Auskippen von Mülltonnen.

• Das Bedrohen von Anwohnerinnen und Anwohnern an der Haustür, wenn diese keine Süßigkeiten oder Geld herausgeben.

• Das Bestehlen anderer Kinder und Jugendlicher.

• Lärmbelästigungen.

Quelle: SN