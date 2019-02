Schichtwechsel bei Semesterferien: Zweite Staffel beginnt

Schichtwechsel bei den Semesterferien: Im Burgenland, in Kärnten, Salzburg, Tirol und Vorarlberg bekommen heute, Freitag, rund 340.000 Schüler ihre Schulnachrichten und starten in die einwöchigen Semesterferien. Umgekehrt endet die Urlaubswoche für knapp 450.000 Schüler in Wien und Niederösterreich.

SN/APA (ZEITUNGSFOTO.AT/LIEBL)/ZEIT Die nächste Urlauberwelle rollt an