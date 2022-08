Schick oder igitt? Wie gut sich die Promis kleiden

Auffahrt in der Hofstallgasse: Die Mode auf den roten Teppichen der Festspiele ist stets umstritten, heiß umfehdet. Wir befragten eine Modeschöpferin und eine Stylistin zu besonderen Outfits der vergangenen Jahre.

Extra ist meine Freundin Chloe diesmal nach Salzburg zu den Festspielen gereist, um die Defilees der Reichen und Schönen zu betrachten. Gemeinsam wollen wir an Karls und Freds Expertisen anknüpfen (wer erinnert sich an die Opernball-Stylepolice von Fred Adlmüller und Burgi Schneider-Manns Au ...?), vielleicht nicht ganz so gnadenlos wie fallweise die beiden Couturiers, jedoch mit einem wachen Auge auf eine Welt, die man einst die Welt der Mode nannte.

Generell: Österreich ist ein Land des "Anlasses", im ...