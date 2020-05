Schildermeer-Protest von "Fridays For Future" am Freitag

Die Klimaschützer von "Fridays For Future" planen am kommenden Freitag, mit einem österreichweiten Schildermeer für die Wahrung ökosozialer Bedingungen bei der Vergabe der Corona-Konjunkturpakete zu demonstrieren. Mit Mindestabstand und Mund-Nasen-Schutz soll in jeder Landeshauptstadt ein Meer aus Protestschildern an öffentlichen Plätzen entstehen.

SN/APA (Archiv)/HERBERT PFARRHOFER Diesmal wird mehr Abstand zwischen den Schildern sein