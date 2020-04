Schilfbrand am Neusiedler See unter Kontrolle

Der Schilfbrand in Illmitz (Bezirk Neusiedl am See) am Ufer des Neusiedler Sees war am Samstagnachmittag unter Kontrolle, berichteten Feuerwehr und Bundesheer. Zunächst hatte aufkommender Wind Glutnester immer wieder angefacht. Jedoch zeigte der Einsatz zweier Black Hawk-Hubschrauber, die mit 3.000 Liter-Löschbehältern die Flammen aus der Luft bekämpften, Wirkung.

SN/APA (FF ILLMITZ)/UNBEKANNT Löschhubschrauber im Einsatz