Wieder zeigten gezielte Tests eine Häufung von Coronainfektionen in einem Schlachthof auf. Der Betrieb in Niederösterreich steht still.

Am Mittwoch wurde ein neuer Cluster von Covid-Erkrankungen rund um einen Schlachtbetrieb im Waldviertel bekannt. Beim Personal der Firma wurden zuletzt zahlreiche Testungen durchgeführt. Mit Stand Mittwochvormittag waren 29 Testergebnisse auf Infektionen mit dem Coronavirus positiv. Die zuständige Gesundheitslandesrätin Ulrike ...