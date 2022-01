Schladming: Falsche Impfpässe hatten schon Arztstempel

Nach der Razzia der Polizei in Schladming, bei der gefälschte Impfpässe gefunden wurden, überprüft die Bezirkshauptmannschaft Liezen nun die Gewerbeberechtigungen der betroffenen Gastronomiebetriebe. Auch die Rückzahlung von staatlichen Covid-Hilfen ist ein Thema. Im Wintersportort wird erzählt, dass ein ins Visier geratenes Hotel rund 700.000 Euro an Unterstützungszahlungen erhalten habe.

Das Auffliegen eines Handels mit gefälschten Impfpässen in zwei Gastronomiebetrieben in Schladming könnte für die betroffenen Unternehmer gravierende Folgen nach sich ziehen. "Wir haben bereits Verfahren zur Überprüfung der Gewerbeberechtigung eingeleitet", sagte der Bezirkshauptmann von Liezen, Christian Sulzbacher, am Dienstag auf SN-Anfrage. Die BH sei über die Ermittlungen der Polizei bereits informiert gewesen.

Wie berichtet war die Polizei nach einem Hinweis eines Salzburgers, der eine Après-Ski-Schirmbar auf der Planai besucht hatte, aktiv geworden. In Schladming sei es bereits ...