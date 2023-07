Schlag gegen europaweit agierende Schlepperbande in Wien mit

Der österreichischen Polizei ist in Zusammenarbeit mit deutschen Kollegen in Wien ein Schlag gegen eine europaweit agierende Schlepperbande gelungen. Am Donnerstag um 5.00 Uhr gab es zeitgleich in der Bundeshauptstadt und in Landau in der Pfalz vier Hausdurchsuchungen. In Favoriten wurden zwei Bandenmitglieder in einer sogenannten Bunkerwohnung festgenommen, sagte Gerald Tatzgern vom Bundeskriminalamt (BK). Die Kriminellen bewarben ihre Schleppungen über TikTok.

BILD: SN/APA/AFP/KIRILL KUDRYAVTSEV Kriminelle machen Werbung über TikTok