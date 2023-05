Schlagabtausch in Strafprozess um 18 Corona-Todesfälle in Pflegeheim

Einer der folgenschwersten Corona-Ausbrüche in Österreich wird ab 2. Mai am Landesgericht Leoben aufgearbeitet. Fünf Personen sind angeklagt, sie alle weisen eine Schuld von sich. Kritik gibt es an den nur dreistündigen Verhandlungstagen.

Die Zeitrechnung im Pflegeheim Tannenhof teilt sich am 30. November 2020 - an diesem Montag sprang das Bundesheer ein, um die Coronawelle in der Einrichtung in den Griff zu bekommen. Was in den Wochen davor geschah, darum geht es ab Dienstag am Landesgericht Leoben. 38 von 49 Bewohnerinnen und Bewohnern in dem steirischen Pflegeheim hatten sich mit Covid angesteckt. Insgesamt starben in kurzer Zeit 18 dieser Personen. Bei elf von ihnen ergab die gerichtsmedizinische Untersuchung einen kausalen Zusammenhang zwischen der ...