Schlagabtausch in Strafprozess um 18 Coronatodesfälle in Pflegeheim

Einer der folgenschwersten Corona-Ausbrüche in Österreich wird seit Dienstag am Landesgericht Leoben aufgearbeitet. Fünf Personen sind angeklagt, sie alle weisen eine Schuld von sich. Kritik gibt es an den nur dreistündigen Verhandlungstagen.

BILD: SN/APA Wegen Corona musste im Tannenhof in St. Lorenzen im Mürztal im November 2020 das Bundesheer einspringen.