Schlechtes Jahr" für Gänse im Seewinkel wegen Trockenheit

Die Trockenheit des Vorjahres und im Winter hat rund um den Neusiedler See nicht nur zur vorübergehenden Austrocknung von schützenswerten Salzlacken geführt. Es ist ein "schlechtes Jahr, was die Graugänse betrifft", sagte Harald Grabenhofer vom Nationalpark Neusiedler See - Seewinkel bei einer Presseführung. Geschätzt nur bis zu 100 Familien sind aktuell unterwegs. In früheren Jahren waren es inklusive ungarischer Seite des Nationalparks mehr als 1.500 Brutpaare.

BILD: SN/APA/HELMUT FOHRINGER/HELMUT FOHR Aktuell nur bis zu 100 Familien unterwegs