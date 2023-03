Schlepper in Kärnten gefasst - 15 Personen geschmuggelt

Die Polizei in Kärnten hat am Mittwoch einen mutmaßlichen Schlepper gefasst. Der 29-jährige Tadschike soll 15 Personen in einem Kastenwagen transportiert haben, teilte die Landespolizeidirektion Kärnten in der Nacht auf Donnerstag mit. Der Mann wurde im Bezirk St. Veit an der Glan gefasst, nachdem er die illegalen Migranten im Grenzort Thörl-Maglern (Bezirk Villach-Land) hatte aus seinem Auto aussteigen lassen. Es handelte sich um zwei Marokkaner und 13 Bangladeschis.

Wie es in der Aussendung weiter hieß, wurde die Polizei um 10.30 Uhr davon informiert, dass am Sportplatz in dem an Italien angrenzenden Ort Thörl-Maglern mehrere Personen, die sich vermutlich illegal im Bundesland aufhalten, aus einem Kastenwagen mit Wiener Kennzeichen ausgestiegen seien. Die Polizisten konnten in der Folge die ausgestiegenen Personen anhalten und festnehmen. Zudem wurde eine Fahndung nach dem Schlepperfahrzeug eingeleitet, das im Bezirk St. Veit an der Glan angehalten wurde. Der Fahrer wurde wegen des dringenden Tatverdachts der gewerbsmäßigen Schlepperei als Mitglied einer kriminellen Vereinigung in die Justizanstalt Klagenfurt gebracht.