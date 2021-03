Schlepper locken mit Impfung

Bessere medizinische Vorsorge gegen Corona ist für viele Migranten ein Grund, illegal einzureisen. Aus Geldgier werden immer wieder Taxilenker und Lkw-Fahrer kriminell.

Am Donnerstag mussten sich ein 51-jähriger Türke und seine 42-jährige Lebensgefährtin aus Rumänien am Landesgericht Korneuburg wegen Schlepperei verantworten. Der Lkw-Lenker hatte in einem Kühlanhänger 43 illegale Einwanderer mit syrischer, irakischer und türkischer Staatsangehörigkeit transportiert. Die Frau eskortierte die Fracht mit dem Auto. Die Flüchtlinge berichteten laut Gerichtssprecher Wolfgang Schuster-Kramer nach dem Aufgriff, der Anfang September 2020 in Bruck an der Leitha erfolgt war, von Todesängsten und Ohnmacht mangels Sauerstoffs an Bord. "Es war ein qualvoller Zustand." Der Türke erhielt ...