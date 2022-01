Schlepper organisieren Züge für Asylbewerber

Größere Gruppen von Asylbewerbern waren zuletzt unerlaubt in Zügen Richtung Schweiz unterwegs. Das Bundeskriminalamt ermittelt.

Seit November häufen sich die Fälle: Eine Gruppe von Asylbewerbern steigt am Hauptbahnhof in Wien in einen Zug und fährt damit bis an die Schweizer Grenze - manchmal auch darüber hinaus. Obwohl sie das aufgrund einer Gebietsbeschränkung eigentlich nicht dürfte. Diese gilt für die Dauer des Asylverfahrens. "Die Zahlen sind mittlerweile sehr auffällig", sagt Gerald Tatzgern, Leiter der Abteilung für Schleppereibekämpfung im Bundeskriminalamt. Deshalb wird bereits eifrig ermittelt. Denn Tatzgern vermutet hinter dieser neuen Form von illegalem Migrationstransit organisiertes Schlepperwesen.

...