Schlepper wollten 14 Personen einschleusen

Nachdem zwei mutmaßliche Schlepper am Montag nach einer Verfolgungsjagd durch Oberösterreich und der Steiermark festgenommen worden sind, wurde am Dienstag bekannt, dass sie 14 Personen in zwei Pkw durch Österreich schleusen wollten. Bei der Flucht vor der Polizei stieß eines der beiden Fahrzeuge gegen ein Polizeiauto. Die beiden Verdächtigen waren nach Angaben der Polizei bisher nicht geständig und befinden sich in Haft.

BILD: SN/APA/LPD STEIERMARK/UNBEKANNT Eines der beiden Fahrzeuge stieß gegen ein Polizeiauto