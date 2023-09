Schlepper transportierte 16 Personen in Kastenwagen

Ein mutmaßlicher Schlepper ist in der Nacht auf Sonntag in Wien-Wieden festgenommen worden. Wie die Landespolizeidirektion mitteilte, war Beamten der Bereitschaftseinheit (BE) kurz nach 2.00 Uhr in der Weyringergasse ein verdächtiger Kastenwagen aufgefallen. Sie hielten das Fahrzeug an, worauf der Lenker und sein Beifahrer aus dem Auto sprangen und in verschiedene Richtungen davonliefen. Im Laderaum wurden in weiterer Folge 16 Personen entdeckt.

Der Lenker des Fahrzeugs konnte von der Polizei eingeholt und gefasst werden. Er wurde wegen des Verdachts der Schlepperei festgenommen. Die Identität des Tatverdächtigen ist noch unbekannt, er verweigerte jegliche Angaben. Dem Beifahrer gelang dagegen die Flucht, die Fahndung nach dem Mann verlief vorerst ergebnislos. Die mutmaßlich geschleppten Personen - Angaben zu ihrer Herkunft und ihrem Alter lagen vorerst nicht vor - stellten Anträge auf internationalen Schutz. Sie wurden vorläufig festgenommen. Das Fahrzeug, Navigationsgerät und Mobiltelefone wurden sichergestellt. Das Landeskriminalamt Wien ist mit den weiteren Ermittlungen betraut.