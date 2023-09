Schlepper rammten Polizeistreife in OÖ - Festnahme

Ein Schlepperfahrzeug hat am Mittwoch in Reichersberg (Bezirk Ried) ein an einer Schwerpunktkontrolle beteiligtes Polizeiauto gerammt. Der mutmaßliche Schleuser, ein 25-jähriger Syrer, wurde nach kurzer Flucht festgenommen. Dabei gab die Polizei Warnschüsse ab, wie sie mitteilte. Im Wagen waren 18 türkische Staatsbürger.

BILD: SN/APA/DANIEL SCHARINGER/DANIEL SCH Das Fahrzeug kam von der Straße ab