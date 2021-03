Schlepperfahrt endete auf Bahngleisen

Auf den Gleisen der Badner Bahn endete eine Schlepperfahrt mit sieben Syrern im Süden von Wien. Unter Verdacht stehen drei Landsleute, die laut Polizei in Österreich Asyl bekommen haben. Sieben Syrer, drei Frauen und vier Männer, waren in einem Fahrzeug transportiert worden.

Erstmals seit 2015 stieg im vergangenen Jahr die Zahl der Asylanträge in Österreich wieder. Die Zunahme betrug rund zehn Prozent auf gut 14.000 - im Vergleich zu 2017 zum Beispiel sind das aber um 10.000 Menschen weniger, die nach Österreich geflüchtet sind. In Ostösterreich steigen seit einiger Zeit auch die Aufgriffe der Exekutive unter Opfern von Schlepperbanden. Polizei und Bundesheer kontrollieren gemeinsam - zum Teil auch unter Einsatz von Drohnen und Wärmebildkameras, wie zuletzt Ende Februar an der burgenländischen Grenze ...