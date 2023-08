Schmuck gefunden: Polizei sucht Opfer von Dieben

Bande von Einschleichdieben soll mindestens 20 Straftaten in ganz Österreich begangen haben. Verdächtige sitzen in U-Haft.

Nach monatelangen Ermittlungen und einer aufsehenerregenden Festnahme in Tirol sucht die Kriminalpolizei in Graz nach den Besitzerinnen und Besitzern offensichtlich gestohlener und teils sehr spezifischer Schmuckstücken. Sie waren bei tatverdächtigen Einschleichdieben sichergestellt worden. Bereits seit Herbst des Vorjahres ermittelt die Grazer Kriminalpolizei wegen des Verdachts der Einschleichdiebstähle gegen eine mittlerweile in U-Haft befindliche Bande. Die Rumänen sollen vor Wohnhäusern um Geld gebettelt oder sich für diverse Arbeiten angeboten zu haben. In der Folge schlichen sie sich oft unbemerkt in Häuser und Wohnungen ein, um dort Wertgegenstände zu stehlen. Die Straftaten dürften sich im gesamten Bundesgebiet ereignet haben. Bislang werden der Tätergruppe in etwa 20 derartiger Straftaten in unterschiedlichen Bundesländern zur Last gelegt. Weitere Ermittlungen laufen.

Festnahme bei Autowaschanlage

Wie die Tiroler Polizei am Dienstag bekannt gab, kam es bereits am 23. Juni zu einer spektakulären Festnahme, nachdem Polizisten drei Verdächtige nach zwei Einschleichdiebstählen in Tulfes und Gnadenwald (Bezirk Innsbruck-Land) festnahmen. Die beiden Männer (30, 39 Jahre) sowie eine Frau (27 Jahre) aus Rumänien waren mit einem Pkw geflüchtet, nachdem die Hausbesitzer sie kurz zuvor in die Flucht geschlagen hatten. Der Polizeihubschrauber "Libelle" sowie zahlreiche Streifen der Tiroler Polizei verfolgten das silberne Fluchtfahrzeug mehr als 20 Kilometer über die Inntal Autobahn (A12) bis nach Buch in Tirol (Bezirk Schwaz). Dort nahmen die Polizisten die Tatverdächtigen im Bereich der Waschanlage einer Tankstelle fest - ein Video dieser Festnahme kursierte wenige Tage später im Netz und löste Aufsehen aus.

Gravierte Eheringe sichergestellt

Bei den Festgenommenen stellten Polizisten auch Wertgegenstände und Schmuck sicher. Dieser konnte bisher noch keinen Tatorten oder Besitzern zugeordnet werden. Ermittler gehen davon aus, dass es sich um Diebesgut handeln, das von Mitte Juni bis zum Tag der Festnahme am 23. Juni gestohlen worden sein dürfte - möglicherweise in Tirol. Bei den sichergestellten Schmuckgegenständen handelt es sich um diverse (Ehe)Ringe, (Tauf)Ketten und sowie Ohrringe. Zum Teil sind auch sehr spezifische Gravuren an den Schmuckstücken angebracht. So befindet sich an der Innenseite eines goldenen Eherings beispielsweise die Gravur "Tanja 30.9.2000". Auf einer goldenen Taufkette mit einem Schutzengel ist wiederum die Gravur "Roland 8.4.72" angebracht. Weitere Schmuckstücke sind ohne Inschriften.

Die Grazer Kriminalpolizei sucht nun nach den Besitzern dieser Schmuckstücke bzw. nach möglichen Opfern. Betroffene werden ersucht, sich beim Kriminalreferat des Stadtpolizeikommandos Graz unter 059133/65-3333 zu melden.