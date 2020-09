Schnappschuss in Schönbrunn: Koala-Jungtier lugt aus Beutel

Pflegerin Simona Gabrisova ist im Tiergarten Schönbrunn ein besonderer Schnappschuss gelungen: Das Koala-Jungtier hat erstmals aus dem Beutel von Weibchen Bunji gelugt - und wurde dabei von ihr fotografiert. "Das Jungtier ist Mitte April geboren, aber gesehen hatte es bis jetzt noch niemand. Ich habe gleich mein Handy geholt, um Fotos zu machen", erzählte Gabrisova am Mittwoch. Von Anfang an, seit 2002, betreut sie mit ihrem Team die Koalas in Schönbrunn.

Der erste Nachwuchs ist auch für sie aufregend. "Es kann sein, dass man das Jungtier nun wieder einige Tage nicht sieht, aber mit der Zeit wird es sein Köpfchen oder auch ein Füßchen immer häufiger aus dem Beutel strecken." Seit über fünf Monaten wächst das Koala-Jungtier im Beutel seiner Mutter Bunji heran. Bei der Geburt nur so groß wie eine Bohne, ist es mittlerweile schon faustgroß. Gabrisova: "Derzeit trinkt das Kleine ausschließlich Muttermilch." Schon bald wird es zusätzlich den sogenannten Pap zu sich nehmen - eine besondere Form der Ausscheidung mit Bakterien aus der Darmflora der Mutter. Diese Mikroorganismen sind später wichtig, um Eukalyptus-Blätter verdauen zu können. Vater Wirri Wirri bekommt von all dem nur wenig mit. Er ist an der Aufzucht nicht beteiligt und beobachtet alles ausschließlich aus der Ferne. Quelle: APA