Schnee bremst Photovoltaik

Reichlich Schneefall in Verbindung mit arktischer Kaltluft lässt die Stromerzeugung bei Photovoltaikanlagen ausfallen. Derzeit ist das noch kein Problem, aber das wird sich wohl ändern.

So kalt wie seit dem Wochenende war es in weiten Teilen Österreichs seit Jahren vor Weihnachten nicht mehr. Durch die Kälte hält sich der Schnee auch auf steilen Dachflächen länger als sonst und rutscht nicht so schnell wieder ab. Für Photovoltaikanlagen, die in den vergangenen Jahren vielfach installiert wurden, bedeutet das, dass sie praktisch keinen Strom mehr produzieren können, bis der Schnee wieder von den Paneelen verschwunden ist. Die SN fragten Energieexperten, was das für die aktuelle Stromversorgung bedeutet.

