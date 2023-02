Der Winter hat Österreich fest im Griff

Neuschneemengen von bis zu einem Meter werden für die kommenden Tage prognostiziert. Von Tirol über Salzburg bis Niederösterreich ist deshalb höchste Vorsicht geboten - sowohl auf den Straßen als auch in den Bergen.

Von Kufstein bis Mariazell in West-Ost- und von Weyer bis Bad Gastein in Nord-Süd-Ausrichtung: In dieser meteorologischen Großregion fällt noch bis am Wochenende jede Menge Neuschnee - die Vorhersagen gehen stellenweise von bis zu einem Meter aus. Und nicht nur das: Es wird windig sowie nicht allzu kalt mit Temperaturen um und über dem Gefrierpunkt. Das bedeutet: Feuchter Schnee legt sich bleischwer über die Landschaft. Die Folgen sind Lawinengefahr, Verkehrsbehinderungen und möglicher Schneebruch, wie die Fachleute sagen. "Der schwere Schnee kann Bäume umknicken und die können dann auf Straßen, Schienen und Stromleitungen fallen", fasst Meteorologe Thomas Wostal von der GeoSphere (vormals: ZAMG) zusammen. Die Schneefallgrenze pendelt dabei zwischen 300 und 700 Höhenmetern.

Feinstes Winterwetter als Hoffnungsschimmer

Meteorologe Wostal kann aber auch mit guten Nachrichten aufwarten: "Ab frühestens Montag gibt es Anzeichen, dass sich die Wetterlage beruhigt." Für die zweite Hälfte der kommenden Woche könnte somit "feinstes Winterwetter" ins Haus stehen. Denn es dürfte sonnig und deutlich kälter werden.

Bis dahin ist entlang des Alpenhauptkammes jedoch noch mit eher chaotischen Zuständen zu rechnen. Am Donnerstag wurden allein in Oberösterreich die Feuerwehren zu insgesamt 165 schneebedingten Einsätzen gerufen. Rund 2000 Helfer waren damit beschäftigt, von den Straßen abgekommene Fahrzeuge zu bergen und Bäume, die unter der Schneelast und durch den Sturm auf die Straße gestürzt waren, zu entfernen.

Zahlreiche Unfälle auf Schneefahrbahnen

Unfälle waren auch in anderen Bundesländern zu beklagen: In der Steiermark war auf der schneeglatten Fahrbahn der Südautobahn (A2) nahe Schäffern gegen 4:45 Uhr ein slowakischer Sattelzug hängen geblieben. Er geriet ins Rutschen und blockierte beide Fahrstreifen in Richtung Wien. Weitere Schwerfahrzeuge blieben im Wechselgebiet hängen. Die Folge war ein zwischenzeitlich rund zehn Kilometer langer Stau.

Auf der Eisen Straße (B115) bei Trofaiach (Bezirk Leoben) wurden gegen 6:20 Uhr bei einer Frontalkollision von zwei Transportern vier Personen verletzt: Der 35-jähriger Lenker eines Klein-Lkws aus dem Bezirk kam bei starkem Schneefall ins Schleudern. Das Fahrzeug geriet auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden Klein-Lkw eines 34-Jährigen. Der 35-Jährige dürfte laut Polizei schwer verletzt worden sein. Die Unfallstelle war für mehr als zwei Stunden für den Verkehr gesperrt.

In den frühen Morgenstunden hatte sich auch auf der Semmering Schnellstraße (S6) ein Unfall ereignet, bei dem eine Person verletzt wurde.

Kettenpflicht wurde von der Arlberg Schnellstraße (S16) über die Katschberg Straße (B99) bis hin zur Mühlviertler Straße (B310) verhängt. Schneeketten montierten mussten Autofahrer auf zahlreichen Landesstraßen von Tirol bis Niederösterreich.

Hohe bis höchste Lawinenwarnstufen

Alpinisten, die sich für gewöhnlich abseits präparierter Pisten bewegen, sei in den kommenden Tagen geraten, eine Pause einzulegen oder sich nach Alternativen umzusehen. Denn in Tirol, Salzburg, Oberösterreich, der Steiermark, Niederösterreich, Kärnten und Osttirol herrscht in den Skigebieten durchwegs die höchste Lawinenwarnstufe 5. Besonders angespannt ist laut Lawinenwarndienst die Situation in Salzburg, wo bis auf den Flachgau in nahezu allen Regionen Warnstufe 4 und 5 herrscht. Besonders gefährlich ist es in punkto Lawinen im Tiroler Unterland, in den Hohen Tauern, am Hochkönig, in den Kitzbüheler Alpen, am Pass Gschütt, im Tennengebirge, am Untersberg, im Sengsen- und Höllengebirge, in den Ybbstaler Alpen rund um den Ötscher, in den Schladminger-, Wölzer- und Seckauer Tauern.

Aktueller Rekordhalter in Sachen Schneehöhe war laut GeoSphere Austria am Donnerstag der 2079 Meter hohe Galzig in Tirol mit 168 Zentimetern. Bei der Rudolfshütte (S) lagen auf 2317 Metern 132 Zentimeter Schnee und am Pitztaler Gletscher auf 2864 Metern Seehöhe waren es 123 Zentimeter. Die Ansiedlung mit dem höchsten Schneestand war Obergurgl (1941 Meter) mit 52 Zentimetern, gefolgt von St. Michael im Lungau mit 44 Zentimetern. Landeshauptstadt mit der höchsten Schneedecke ist im Moment Klagenfurt, wo ebendiese 20 Zentimeter dick ist.

Wie man sich unter solchen Bedingungen vor allem auf der Straße verhält, fasste ein Sprecher des ÖAMTC zusammen: "Eine Entspannung ist nicht in Sicht. Deshalb sollte man die Geschwindigkeit den Verhältnissen anpassen und unnötige Fahrten vermeiden."

