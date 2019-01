Schnee legt Reiserouten lahm

Ob auf Pisten, Straßen oder Gleisen: Das erste Wochenende 2019 wird zur großen Herausforderung für Reisende und Helfer. Warum auf manchen Strecken sogar Stillstand herrschen könnte.

Ausgerechnet eine Warmfront vom Nordatlantik beschert Österreich nördlich der Alpen das erste Schneechaos des Jahres. Sowohl am heutigen Samstag als auch am morgigen Sonntag erwarten die Meteorologen enorme Niederschläge in Form von Schnee (über 500 Meter) und Regen (darunter). Betroffen sind vor allem die Bundesländer Salzburg (Details siehe Lokalteil), Tirol und Steiermark. Dramatische Auswirkungen könnte die Wetterkapriole auf die Rückreiserouten aus den Skigebieten haben. Aber nicht nur auf die.